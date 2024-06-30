محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، سواء مع قلة الحضور الجماهير، أو مع أداء اللاعبين في المباراة.

رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 37 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 22، فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بمطالعة الألبوم أعلاه:

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