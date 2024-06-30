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حسام حسن يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويؤكد: علامة مضيئة في تاريخ مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب _ محمد مراد - حسن السعدنى

الأحد، 30 يونيو 2024 12:39 ص

تقدم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ومؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصرنا الغالية، حيث أكدت تلاحم الشعب وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه.

ويحيي الشعب المصري الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي سطر فيها بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وكتب بأغلى التضحيات التي قدمها ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري ضاربا أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته.

وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، شهدت فى مصر بمختلف فروعها، سواء الفنية أو الإدارية أو التحكيمية، فى الألعاب الفردية والجماعية، إنجازات خرجت بمصر من نطاق الريادة على الصعيدين الأفريقي والعربى، إلى الظهور بقوة على الساحات العالمية؛ لتصبح قوة رياضية حقيقية لا يستهان بها، ولم يقتصر الأمر على الطفرة الهائلة التى جسدتها الفرق المصرية فى المحافل الدولية؛ بل امتدت إلى مجال البنية التحتية والتطوير الملموس فى المنشآت ، لتتحول مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أحد أقطاب الرياضة فى العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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