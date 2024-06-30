شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو.. ويؤكد: علامة مضيئة في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، ومؤسسات الدولة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصرنا الغالية، حيث أكدت تلاحم الشعب وسائر مؤسساته الوطنية في سبيل الحفاظ على الوطن وحماية أراضيه.

ويحيي الشعب المصري الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة التي سطر فيها بإرادته الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن وكتب بأغلى التضحيات التي قدمها ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري ضاربا أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته.

وبعد نجاح ثورة 30 يونيو، شهدت الرياضة فى مصر بمختلف فروعها، سواء الفنية أو الإدارية أو التحكيمية، فى الألعاب الفردية والجماعية، إنجازات خرجت بمصر من نطاق الريادة على الصعيدين الأفريقي والعربى، إلى الظهور بقوة على الساحات العالمية؛ لتصبح قوة رياضية حقيقية لا يستهان بها، ولم يقتصر الأمر على الطفرة الهائلة التى جسدتها الفرق المصرية فى المحافل الدولية؛ بل امتدت إلى مجال البنية التحتية والتطوير الملموس فى المنشآت الرياضية، لتتحول مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أحد أقطاب الرياضة فى العالم.