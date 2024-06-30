شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف ومايلى فى صدارة الهدافين قبل انطلاق الجولة الـ29 للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 30 يونيو 2024 01:00 ص

يتساوى حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، والكونغولى فيتسون مايلى مهاجم بيراميدز في صدارة جدول هدافى الدورى المصرى الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

تقام غداً الإثنين مباراة واحدة في افتتاح الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري تجمع المصري البورسعيدى والجونة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فيما تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 12 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.

حسام أشرف لاعب بلدية المحلة المعار من الزمالك مازال فى الصدارة، بعدما سجل 12 هدفا و 2 أسيست فى 26 مباراة فى الدوري.

قائمة هدافي الدوري المصري

1_حسام أشرف، بلدية المحلة، 12 هدفا

2_ مايلى ، بيراميدز ، 12 هدفا

3- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

4_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 10 أهداف

5- حسام حسن ، سموحة ، 10 أهداف