شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل للكونفدرالية ومنافسة الكبار أبرز إنجازات النحاس مع المقاولون قبل الولاية الثانية والان مع تفاصيل الخبر

من جديد عاد عماد النحاس لتولي المسؤولية الفنية لفريق المقاولون العرب، بعد فترة صعبة عاشها ذئاب الجبل من التخبط الفني وتراجع النتائج خلال الموسم الجاري، ليقرر مسؤولو النادي إعادة النحاس الذي نجح من قبل في تقديم مواسم مميزة فى الأداء والنتائج مع الفريق، حيث تعد هذه الولاية الثانية لعماد النحاس مع المقاولون العرب.

فى موسم 2018 ظهر النحاس في ثوب جديد بعد توليه الإدارة الفنية للمقاولون العرب، حيث تعتبر تلك المرحلة بمثابة المرحلة الفارقة فى تاريخ النحاس التدريبي لأنها تعتبر الأطول للنحاس فى مجال التدريب، حيث قاد عماد النحاس فريق المقاولون في 108 مباريات، فاز فى 41 لقاء وتعادل فى 29 لقاء آخر، وخسر 38 لقاء.

ونجح النحاس في قيادة المقاولون بالموسم الأول ليحتل المركز الخامس وينافس على المربع الذهبي رغم تراجع الفريق في بداية توليه المسئولية إلى المراكز الأخيرة بالجدول، وفي الموسم الثاني نجح النحاس في قيادة ذئاب الجبل إلى المركز الرابع ليعودوا إلى المشاركة في البطولات الأفريقية بعد غياب طويل غير أن فيروس كورونا الذى استشرى وقتها بين الفريق والجهاز الفني حال دون إتمام المهمة ليودعوا الكونفدرالية من الدور التمهيدي الأول.

وفي الموسم الثالث أنهى المقاولون العرب المسابقة في المركز العاشر بالدوري العام، قبل أن تتراجع النتائج في بداية الموسم التالي تحت قيادة النحاس، بعدما تخلى المقاولون عن عدد من نجومه أبرزهم طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي الآن، وسيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.