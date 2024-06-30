هدف الزمالك.. فيوتشر يتعاقد مع الزامبي ساكالا 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نجح نادي مودرن فيوتشر، في التعاقد مع الزامبي إينوك ساكالا جونيور مهاجم نادي زيسكو يونايتد، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح مصدر داخل نادي فيوتشر، في تصريحات لموقع الخليج 365: "مودرن فيوتشر أتم صفقة ضم المهاجم الزامبي الشاب مقابل 25 ألف دولار، واللاعب وصل إلى مصر وحصل على مقدم عقده من مودرن فيوتشر".

وأوضح المصدر: "ساكالا وقع على عقود انضمامه إلى موردن فيوتشر بعقد يمتد لمدة 4 سنوات مقبلة، وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة".

ويبلغ ساكالا من العمر 22 عاماً، ويعتبر هو ثاني هدافي الدوري الزامبي برصيد 12 هدفاً وهداف فريقه زيسكو يونايتد، وأيضا صنع 4 أهداف خلال الموسم.

وكان ساكالا هدفا لنادي الزمالك في الموسم الماضي، وكشف عدد من وسائل الإعلام دخول الأبيض في مفاوضات لضمه ولكن لم تكتمل في ظل إيقاف قيد الزمالك خلال هذه الفترة.