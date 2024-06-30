الهلال يخطط لاستثمار لودي على طريقة بيريرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبحث مؤسسة نادي الهلال غير الربحية عن خطة تسويقية ناجحة للمدافع البرازيلي الأيسر رينان لودي (26 عاما) القادم من أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الشتوية الماضية، والعمل على استثمار عقده الذي يمتد حتى العام 2027.

ويأتي العمل الهلالي الاستثماري على الخروج بالصفقة إلى بر الأمان في تحقيق أرباح مالية من خلال العملية التسويقية لعقد اللاعب في القارة الأوروبية أو أندية أمريكا اللاتينية، أسوة بزميلة ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي انتقل بشكل نهائي إلى صفوف كروزيرو البراز يلي بعد أن نجح الهلال في تسويق عقده بامتياز بعد أن توصلا إلى اتفاق نهائي لشراء عقد بيريرا بصفقة بلغت 12 مليون يورو، حيث وقع اللاعب على عقده الجديد مع كروزيرو لمدة عامين تنتهي في 2026.

وانضم بيريرا إلى صفوف الهلال في صيف 2020 بموجب عقد يمتد إلى 2026 قادما من صفوف وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

تسويق صفقة بيريرا

وسجل الهلال حالة استثنائية في نجاح تسويق صفقة بيريرا وهو الأمر الذي جعل مسيري القرارات في النادي مواصلة العمل على تلك الطريقة التي مرت بخطوات استثمارية مثالية، لا يمانع فيه مسؤولو الزعيم من تحقيقه في الخطة التسويقية للبرازيلي رينان لودي، حيث حقق الهلال جراء بيع عقد ماثيوس بيريرا مربح مليون يورو وخرج بأقل الخسائر، من خلال 3 مراحل تسويقية بدأها بإعارته لنادي الوحدة الإماراتي في نصف الموسم الثاني مدة 6 أشهر بمليون يورو، وفي الموسم الثالث تمت إعارته لكروزيرو بـ 3 ملايين يورو، ومن ثم تم بيع عقده بـ 12 مليون يورو. لكروزيرو البرازيلي، لتصل القيمة المالية من الإعارات وبيع عقد ماثيوس بيريرا 16 مليون يورو.

خارج حسابات الهلال

وأصبح لودي الذي خاض مع الهلال 14 مباراة بكل البطولات في الموسم الماضي، خارج حسابات البرتغالي جورجي جيسوس، حيث لم يسجل اللاعب أرقاما مميزة ولم يتمكن خلال تمثيله الهلال من تسجيل أي هدف، فيما قدم تمريرة حاسمة واحدة، ويسابق الهلال الخطى في تعجيل تفريغ خانة اللاعب من قائمة الفريق الكروي الأول في ظل توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم في تقليص قوائم الفرق المشاركة في دوري روشن للمحترفين إلى 25 لاعبا بينهم 10 لاعبين غير سعوديين.

وسيضع جيسوس اللاعب المعار للتعاون معاذ فقيهي تحت أنظاره في معسكر النمسا،. لأجل تثبيته في الجهة اليسرى الدفاعية الهلالية الموسم الجديد، إلى جانب الاستعانة بزملائه المعارين الآخرين وهم مصعب الجوير وعبدالله رديف وحمد اليامي.

إلى جانب العمل على استقطاب لاعب الفتح سالم النجدي، والظهير الشبابي حسين الصبياني وذلك ضمن الخطة الهلالية لتدعم الأطراف الدفاعية للفريق في الميركاتو الصيفي.

لماذا يريد الهلال التخلص من رينان لودي؟