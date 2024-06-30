موراتا على رادار القادسية

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وأوضحت صحيفة «آس» أن القادسية السعودي تقدم بعرض مغر لموراتا، كي ينضم إلى زميله في المنتخب الإسباني، ناتشو فيرنانديز، تحت قيادة مواطنهم المدرب ميتشيل.
وارتبط اسم موراتا (31 عاما) بالعودة إلى يوفنتوس، خلال الأسابيع الماضية، لكن العرض السعودي قد يغير تفكيره، بحسب الصحيفة الإسبانية.
ويمتد عقد قائد «لاروخا» مع أتلتيكو مدريد حتى 30 يونيو 2026.
وشارك موراتا في 48 مباراة رفقة أتلتيكو مدريد، في جميع المسابقات خلال الموسم الأخير، ونجح في تسجيل 21 هدفا وصناعة 5.
يذكر أن مهاجم إسبانيا شارك في 3 مباريات، ضمن دور مجموعات يورو 2024، ونجح في تسجيل هدف أمام كرواتيا خلال الفوز (3-0).
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