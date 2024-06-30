صدام مباشر بين بلجيكا وفرنسا في أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نهائي مبكر يجمع اليوم في دوسلدورف بين منتخب فرنسا ونظيره البلجيكي في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا.

وقبل انطلاق البطولة كان المنتخبان مرشحين للمنافسة بقوة على اللقب القاري لكنهما بالكاد نجحا في بلوغ الأدوار الإقصائية للبطولة.

وحل منتخب فرنسا ثانيا في المجموعة الرابعة خلف النمسا بعد جمع خمس نقاط من انتصار وحيد وتعادلين كما جمع منتخب بلجيكا أربع نقاط من فوز وهزيمة وتعادل ليحتل وصافة المجموعة الخامسة متفوقا بفارق الأهداف فقط على

أوكرانيا صاحبة المركز الأخير.

واستهل منتخب فرنسا مشواره في البطولة بالفوز على النمسا بهدف ثم تعادل سلبيا مع هولندا قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع بولندا بهدف لمثله، أما منتخب بلجيكا فبدأ مشواره بخسارة مفاجئة أمام سلوفاكيا بهدف ثم فاز على رومانيا بهدفين دون رد قبل أن يتعادل سلبيا مع أوكرانيا.

وتشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا المنتقل حديثا لريال مدريد الإسباني وكيفين دي بروين قائد بلجيكا وصانع اللعب المتميز في مانشستر سيتي الإنجليزي.

وعلى الورق يبدو منتخب ديوك فرنسا هو المرشح للفوز بعد أن حسم جميع المواجهات الأربع المباشرة في البطولات الكبرى أمام بلجيكا بما في ذلك الفوز بهدف دون رد في المربع الذهبي لمونديال روسيا 2018 والانتصار الكاسح 5/صفر في دور المجموعات ليورو 1984 قبل الفوز باللقب في البطولتين.

ويستعد مبابي للمشاركة منذ البداية أمام بلجيكا مثلما فعل أمام بولندا عقب تعافيه من كسر في الأنف، مع استمرار ارتداء قناعا للوجه.