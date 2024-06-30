رونالدو يسعى لكسر النحس أمام سلوفينيا

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اليوم في فرانكفورت في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.
وتأتي المباراة بعد أيام قليلة من الخسارة المفاجئة على يد جورجيا التي تشارك في البطولة القارية للمرة الأولى، بهدفين دون رد، حتى وإن كان المدرب روبرتو مارتينيز أجرى تغييرات جذرية على تشكيل الفريق خلال المباراة.
ويتطلع منتخب البرتغال للمنافسة على لقبه القاري الثاني كما يسعى رونالدو لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما أصبح أول لاعب يشارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا بالإضافة إلى أنه اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة والهداف التاريخي لها برصيد 14 هدفا، لكن هذه هي المرة الأولى في تاريخ هداف النصر السعودي التي يفشل فيها في التسجيل في دور المجموعات للبطولات الكبرى.
ويسعى رونالدو لكسر هذا النحس على حساب منتخب سلوفينيا، أو على أقل تقدير إمداد زملائه بالتمريرات الحاسمة في رحلة البحث عن بطاقة الصعود لدور الثمانية الأوروبي.
وتصدر منتخب البرتغال المجموعة السادسة بست نقاط من الفوز على التشيك 2 -1 وعلى تركيا 3 / صفر قبل الخسارة أمام جورجيا، أما منتخب سلوفينيا فشق طريقه للأدوار الإقصائية بصعوبة بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مع الدنمارك وصربيا بهدف لمثله ومع إنجلترا سلبيا.
ويتطلع رونالدو ورفاقه للثأر من سلوفينيا التي فازت على منتخب بلادهم وديا بهدفين دون رد في مارس الماضي، في أول هزيمة للفريق في عهد مارتينيز بعد 12 مباراة لم يعرف خلالها طعم الخسارة منذ خلافة فيرناندو سانتوس، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام المغرب في دور الثمانية لمونديال قطر 2022.
رونالدو في أمم أوروبا:
- يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام القياسية.
- أول لاعب يشارك في 6 نسخ من كأس أمم أوروبا.
- اللاعب الأكثر خوضا لمباريات البطولة.
- الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا.
- المرة الأولى في تاريخه التي يفشل فيها بالتسجيل في دور المجموعات.
- يأمل المساهمة في بطاقة الصعود لدور الثمانية الأوروبي.
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