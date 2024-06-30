الامارات | الخلود السعودي يضم الحارس البرازيلي غروهي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الخلود السعودي لكرة القدم الصاعد لأول مرة في تاريخه إلى دوري النخبة تعاقده مع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي بعد انتهاء رحلته مع الاتحاد.

ونشر الخلود عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأبرز تصديات غروهي (37 عاماً) مع الاتحاد، مذيلاً إياه بتعليق "القفاز الذهبي... خلودي".

وكان الاتحاد ضم غروهي في موسم 2018-2019 قادماً من نادي غريميو (2005-2019)، وساهم في تتويجه بلقب الدوري موسم 2022-2023 والكأس السوبر 2022.

وشارك غروهي مع الاتحاد في 364 مباراة في مختلف المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 173 منها، فيما تلقى 291 هدفاً.

ونجح فريق الخلود في الصعود إلى الدوري السعودي بعدما حلّ ثالثاً خلف القادسية والعروبة.