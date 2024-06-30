الامارات | كليان مبابي يتحدث لأول مرة عن اللعب بالقناع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، صعوبة المواجهة المباراة المرتقبة ضد بلجيكا، في كأس أمم أوروبا، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا في الوقت الحالي.

وقال مبابي في تصريحاته عن الإصابة التي تعرض لها بكسر في الأنف وقال: "لم أفكر كثيرًا في الأمر خلال ذلك الوقت، لم أشعر أن أنفي مكسور، عندما رأيت وجه حارس مرمى الخصم قلت لنفسي إن هناك شيئًا ما خطأ، قلت لنفسي أنني سأعود إلى المنزل، رأيت نفسي في المرآة، وأعتقد أنها كانت فكرة سيئة، أنا سعيد، أنا هنا، كان الأمر صعبًا".

وعانى مبابي من كسر في أنفه خلال مباراة فرنسا الأولى في البطولة، ضد النمسا، ولكنه لم يحتج إلى إجراء عملية جراحية.

وواصل: "لم أنم كثيرا، لم أتمكن من اللعب ضد هولندا، كان الأمر صعبًا، لقد تمكنت من اللعب ضد بولندا مرة أخرى، وأنا سعيد الآن".

وتابع: "اللعب بالقناع هو رعب مطلق، لقد غيرت قناعي لأنه في كل مرة يحدث خطأ ما، الأمر معقد لأنه يحد من الرؤية، ويظل العرق محجوبًا، كان لدي انطباع بأنني كنت في صورة ثلاثية الأبعاد وأنني مدعو إلى يورو في مقصورة الأشخاص المهمين، لقد رأيت الناس ولكن كان لدي انطباع بأنني لست من كان يلعب".