الامارات | مباراة مثيرة تنقذ إنجلترا من وداع كأس أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت إنجلترا من بعيد في مواجهة سلوفاكيا عندما أدركت التعادل 1-1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قبل أن يمنحها قائدها هاري كاين هدف الفوز 2-1 في الوقت الاضافي وبطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي الأحد المقبل في غلزنكيرشن في الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا لكرة القدم.

تقدمت سلوفاكيا بهدف إيفان سخرانس بعد مرور 25 دقيقة، وانتظرت إنجلترا الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتدرك التعادل بواسطة جود بيلينغهام.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت الاضافي، نجح كاين في منح الفوز لإنجلترا بكرة رأسية وبطاقة ربع النهائي حيث ستلتقي مع سويسرا السبت في دوسلدورف.

وكانت سويسرا أخرجت ايطاليا حاملة اللقب بالفوز عليها 2-0 السبت، ورفض مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت الذي تعرض لانتقادات كبيرة طالبته بإجراء تعديلات جذرية على صفوف المنتخب، الاذعان لهذه المطالب.

واكتفى بتبديل واحد على تشكيلته التي خاضت المباراة الاخيرة ضد سلوفينيا بإشراك لاعب وسط مانشستر يونايتد كوبي ماينو بدلاً من كونور غالاغر، في حين أبقى على جناح مانشستر سيتي فيل فودن على الرغم من ان الاخير لم يشارك في جميع الحصص التدريبية خلال هذا الاسبوع لاضطراره للعودة إلى بلاده حيث وضعت زوجته مولودا.

في المقابل، اعتمدت سلوفاكيا على التشكيلة ذاتها التي خاضت المباراة الاخيرة ضد رومانيا (1-1) في دور المجموعات بقيادة قلب دفاع باريس سان جرمان ميلان شكرينيار.