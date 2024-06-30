الامارات | الريان القطري يشكر النجم المغربي أشرف بن شرقي.. الزمالك يترقب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه نادي الريان القطري، الشكر للاعبه المغربي أشرف بن شرقي بعدما أعلن رسميا عن رحيله.

ورحل اللاعب المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الريان، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق القطري، بنهاية الموسم المنصرم 2023-2024، ولم يصل الجانبين إلى اتفاق لتجديد تعاقده.

وكان الفريق القطري قد ضم بن شرقي لمدة موسم واحد، بعد رحيله عن فريق الجزيرة الإماراتي في الصيف الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الرياض على موقع التواصل الاجتماعي إكس:” شكراً أشرف بن شرقي.. تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل”.

وشارك مع فريق الريان خلال 21 مباراة بمختلف البطولات، وسجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويحظى اللاعب المغربي باهتمام من العديد من الأندية على رأسها الزمالك المصري فريقه السابق، بجانب اهتمام أحد أندية دوري روشن السعودي بضمه.