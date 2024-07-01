زيزو يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك والمشاركة في أولمبياد باريس

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد سيد زيزو، موقفه من التجديد للفارس الأبيض في الفترة القادمة،خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أحمد سيد زيزو عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على “MBC MASR 2″:” كنت متواجدًا في المنزل قبل التعاقد مع الزمالك لمدة 8 شهور، ولعب مع الفارس الأبيض والناس مكنتش تعرفني عندما كنت محترف في البرتغال”.

وتابع:” عرض الشباب السعودي وصل إلى 7 مليون دولار، بالإضافة إلى بنود أخرى في العقد، كانت تصل إلى 12 مليون دولار، لكن فضلت البقاء مع الزمالك، بسبب احتياج الفريق لي”.

وواصل حديثه:” بالنسبة للتجديد مع الزمالك أنا تحت أمر النادي، والحالة الوحيدة لرحيلي، هي أن المقابل المادي الذي سأنتقل بها إلى أي نادي، سيساهم في أزمات النادي المادية”.

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وأضاف:” حتى الىن لم يجلس معي أحد من مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن التجديد، وهذا لايقلقني لأني أعلم كم الأزمات التي يعاني منها النادي خلال الفترة المقبلة”.

وأردف:” إذا كانت رغبة النادي هي بقائي بالتأكيد سأظل متواجدًا داخل نادي الزمالك، لقد رفضت عروض مغرية من أجل البقاء مع الفريق”.

وعن مشاركته في أولمبياد باريس:” المنتخب الأولمبي طلب تواجدي معهم، وبالتأكيد هذا شرف لي أن أكون متواجدًا وأشارك”.