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بن شرقي يفاجئ الزمالك بعد طلب التعاقد معه

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أشرف بن شرقي - الريان ضد الوكرة - الدوري القطري

أشرف بن شرقي - الريان ضد الوكرة - الدوري القطري

فاجأ المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري السابق، إدارة الزمالك بعد أن طلب الأبيض الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أوضحت أن إدارة نادي الزمالك قد تواصل مع أشرف بن شرقي، لاعب الفريق السابق، من أجل عودته في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت مصادر داخل نادي الزمالك أن عودة أشرف بن شرقي ستكون إضافة كبيرة، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى خدماته وبالفعل تواصلت القلعة البيضاء مع اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية.

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وكان الرد مفاجأة من اللاعب المغربي الذي أكد أنه يملك عرضًا قويًا من أحد الدوريات الخليجية، وفي حال عدم إتمام انتقاله فإنه سيفكر في عرض الزمالك.

نادي الريان القطري، كان قد أعلن بشكل رسمي رحيل المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن بن شرقي، كان قد انتقل إلى صفوف الريان القطري، في بداية الموسم الماضي، بعد أن غادر نادي الجزيرة الإماراتي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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