موعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا في ربع نهائي يورو 2024

تمكن منتخب إنجلترا من قلب الطاولة على نظيره سلوفاكيا مساء اليوم الأحد، الطاولة على سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف وتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا يورو 2024 .

وأقيمت المواجهة على ملعب “فيلتينس أرينا”، ضمن منافسات دور ثمن نهائي البطولة المقامة حاليا فى ألمانيا.

وسيواجه منتخب إنجلترا مع نظيره المنتخب السويسري للدور ربع النهائي من أمم أوروبا 2024.

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وكان قد تأهل منتخب إنجلترا لدور الـ16 من بطولة يورو 2024، بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثالثة، برصيد 5 نقاط، بعد تحقيقه الفوز على صربيا، وتعادل مع كل من الدنمارك وسلوفينيا، بينما حل منتخب سلوفاكيا، في المركز الثالث بالمجموعة الخامسة، بعد فوزه على بلجيكا، تعادل مع رومانيا وخسر أمام أوكرانيا.

موعد مباراة إنجلترا ضد سويسرا

ومن المقرر أن تقام مباراة ربع نهائي أمم أوروبا 2024، بين إنجلترا وسويسرا مساء السبت المقبل في تمام السابعة بتوقيت القاهرة، على ملعب مركور شبيل أرينا.