نهائي مبكر.. موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

ضرب المنتخب الإسباني موعدا تاريخيا مع نظيره الألماني في ربع نهائي يورو 2024.

وتأهل منتخب إسبانيا لدور ربع نهائي بطولة دوري أمم أوروبا 2024، عقب الفوز على جورجيا بنتيجة 4-1.

وعلى الجانب الآخر، تخطى منتخب ألمانيا عقبة الدنمارك بسهولة في دور الـ16 لليورو، بعد الفوز بهدفين دون مقابل.

موعد مباراة إسبانيا وألمانيا في يورو 2024

تقام مباراة الكبيرين يوم الجمعة الموافق 5 يوليو، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب مرسيدس بينز أرينا.

وتبث شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المباراة على الهواء مباشرة، حيث تمتلك حقوق نقل يورو 2024 في شمال أفريقيا والوطن العربي.