أول تعليق من فرج عامر على قرار الرابطة بشأن لقاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أبدى رئيس نادي سموحة، فرج عامر، رأيه في قرار رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة بيراميدز.

وأعلنت رابطة الأندية استكمال مباراة بيراميدز وسموحة بنفس ظروفها، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يوليو 2024 على استاد برج العرب.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر قناة الشمس: "أنا موافق وقدر الله ما شاء فعل، ومش هدخل في جدال علشان مصلحة الكرة المصرية".

وأضاف: "القرار مش في صالحي، ولو كان 2-0 لبيراميدز والله ما كنت هحتج".

الجدير بالذكر أن رابطة الأندية أكدت إنه سيتم استكمال المباراة من الدقيقة 49 بنفس ظروف اللقاء (الاسكور شيت والتبديلات والإنذارات والطرد).