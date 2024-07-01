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الاهلي يتقدم بالثلاثية على طلائع الجيش في الشوط الأول

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النادي الأهلي

النادي الأهلي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على نظيره طلائع الجيش، في الشوط الأول الجارية الآن من منافسات الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بين الاهلي، وطلائع الجيش بتقدم الاحمر بثلاثية مقابل لاشئ، في اللقاء المقام على ملعب استاد الكلية الحربية.

وافتتح طاهر محمد طاهر، الأهداف في الدقيقة 12 من عمر المباراة من كرة ارتدت من دفاعات طلائع الجيش، وأحرز عمرو السولية الهدف الثاني، في الدقيقة 34.

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وفي الدقيقة 38 من عمر المباراة عن طريق المدافع محمد عبد المنعم من كرة رأسية.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 20 مباراة.

تشكيل الاهلي ضد طلائع الجيش

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، حسين الشحات، وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، محمد هاني، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، أحمد عبد القادر، وياسر إبراهيم.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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