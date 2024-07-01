منتخب فرنسا يفقد نجمه حال التأهل لـ ربع نهائي يورو 2024

تلقى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ضربة قوية حال التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وأنطلقت مباراة فرنسا أمام بلجيكا، في ثمن نهائي أمم أوروبا 2024، في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ملعب على “مركور شنيل أرينا”.

وشهدت الدقيقة 24 من زمن المباراة تلقي لاعب خط الوسط الفرنسي آدريان رابيو، للبطاقة الصفراء التي ستحرمه من المشاركة في ربع نهائي أمم أوروبا، حال تخطي منتخب فرنسا نظيره بلجيكا.

اقرأ أيضًا: مبابي يسخر من تهديدات نجم منتخب بلجيكا

وينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وبلجيكا، المنتصر من مباراة البرتغال أمام سلوفينيا، التي ستقام اليوم في العاشرة مساءً.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا أمام بلجيكا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي – دايوت أوباميكانو – ويليام ساليبا – ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي – تشاوميني – أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – كيليان مبابي – ماركوس تورام.