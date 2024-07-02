الزمالك وبيراميدز يتحدان ضد عضو رابطة الأندية ويتقدمان بشكوى

قرر ناديا الزمالك وبيراميدز التقدم بشكوى ضد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، بعد تصريحاته الأخيرة ضد الناديين.

وكان سويلم قد أكد أن الزمالك بعيد جدًا عن المنافسة على بطولة الدوري المصري، وذلك قبل مباراة القمة أمام الاهلي والتي انسحب منها الأبيض بسبب عدم تنقيذ مطالبة الأربعة.

وأكد الزمالك في شكواه أن سويلم تهكم على النادي وصرح تصريحات مسيئة للقلعة البيضاء، حيث طالب رابطة الأندية، بإعمال سلطاتها وتوقيع العقوبات المقررة وفق اللائحة والمواثيق.

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وقال نادي الزمالك في شكواه ضد ثروت سويلم:

السيد الفاضل النائب / أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم للقسم الأول.

تحيه تقدير واحترام وبعد الموضوع شكوى نادي الزمالك ضد السيد اللواء المحترم ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية لكرة القدم للقسم الأول.

حيث تكرر من المشكو في حقه الظهور الإعلامي في برامج تليفزيونية متحدثًا عن نادي الزمالك بصورة غير لائقه ومن ذلك ظهوره في مداخله هاتفية لبرنامج الهدف المذاع علي قناة أون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بتاريخ ٢٠ يونيو ٢٠٢٤، وظهوره في مداخلة آخري مع الإعلامي إبراهيم فايق ٢ بتاريخ ٢٢ يونيو ٢٠٢٤.

حيث جاء في حديثه أن نادي الزمالك خارج المنافسة على بطولة الدوري العام، فضلًا عن التهكم على ما أثير عن توجه نادي الزمالك بتقديم شكوى ضده والتلميح بما يملكه من حصانى برلمانية كونه عضوًا بالبرلمان المصري إلى غير ذلك من العبارات غير السائغة.

ولما كان ما بدر من المشكو في حقه بعد خروجا على مقتضيات مهمته وإخلال بواجب الحياد الذي يتعين أن يتصف به على نحو يعد تجاوزًا غير مقبول بحق نادي الزمالك وجماهيره باعتباره أحد أكبر وأعرق الأندية والمؤسسات الرياضية بمصر والشرق الأوسط.

لذلك نتقدم إليكم بالشكوى بعاليه مع حفظ حق النادي في تقديم مذكرات تفصيلية والمستندات والأدلة المؤيدة لها ونتطلع إلى إعمال الرابطة الموقرة سلطاتها وتوقيع العقوبات المقررة وفق اللائحة والمواثيق ذات الصلة.

على الجانب الآخر فقد قرر بيراميدز رفع دعوى قضائية ضد النائب ثروت سويلم، بعد المكالمة الهاتفية منذ قليل والتي انتقد فيها بيان السماوي بعد بيانه الأخير أعقاب قرار استكمال مباراته أمام سموحة على وضعها.