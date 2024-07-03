الامارات | لاعب العين «كاكو» يهاجم نجم البرازيل في كوبا أميركا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شن لاعب فريق العين، الدولي الباراغوياني أليخاندرو روميرو غامارا الشهير بـ«كاكو» هجوماً عنيفاً على نجم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، وذلك عقب المواجهة التي جمعت بين منتخبي بلديهما ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كوبا أميركا، وانتهت بخسارة باراغواي (4-1).

وكان اللاعب البرازيلي الذي سجل هدفين خلال المواجهة نفذ حركة مهارية استعراضية بالكرة حينما كان منتخب بلاده متقدماً بهدفين، وهو ما تسبب في دخوله في مشاجرات مع لاعبي باراغواي الذين كانوا غاضبين من تصرفات اللاعب.

وانتقد كاكو في حديثه للصحافيين في المنطقة المختلطة أسلوب الاستفزاز الذي يظهره النجم البرازيلي للمنافسين في أرضية الملعب، قائلاً: «إنه لاعب عظيم، لكنه في بعض الأحيان يستفز كثيراً، أعتقد أن من الأفضل له التركيز على لعب كرة القدم فقط». وواصل اللاعب المتوج مع «الزعيم» بلقب دوري أبطال آسيا انتقاده للنجم البرازيلي: «هو يعلم أنه قادر على إحداث الفارق، لكن إذا استمر في الشكوى فسيبكي مرة أخرى عندما يقول له شخص ما شيئاً ما»، وذلك في إشارة إلى موجة الإساءات ومن بينها العنصرية التي تلاحقه داخل الملاعب، وكانت قد تسببت في بكائه في مؤتمر صحافي في مارس الماضي.

بدوره سار مدرب منتخب باراغواي الأرجنتيني دانييل جارنيرو في نفس طريق لاعب العين كاكو، وانتقد أسلوب اللاعب البرازيلي، وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنه من الواضح أن أسلوب فينيسيوس ليس مريحاً جداً للمنافسين لقبوله، داعياً حكام المباريات لوضع حدود لتصرفات النجم البرازيلي.

وقال جارنيرو: «لديه طريقة في اللعب من الواضح أنها ليست مريحة للغاية بالنسبة للمنافسين لقبولها، ولكن هذا هو ما يريده. يجب على الحكام أن يضعوا حداً لهذه التصرفات. ربما يلعب فينيسيوس جونيور بالطريقة التي يعتقد أنه يجب أن يلعب بها».

على جانب آخر يبدأ توافد لاعبي فريق العين الأسبوع المقبل إلى الدولة من أجل الخضوع للفحوص الطبية، تمهيداً لبدء الاستعداد للبرنامج التحضيري للموسم الجديد الذي يتضمن إقامة معسكر خارجي في المغرب في الفترة من 17 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل وتتخلله أربع مباريات ودية.