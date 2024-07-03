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نجم منتخب البرتغال عن لقطة بكاء رونالدو: سنقدم البطولة له كهدية

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بكاء رونالدو

بكاء رونالدو

تحدث الظهير الأيسر نونو مينديز، نجم منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن لقطة بكاء ، في كأس أمم أوروبا 2024.

رونالدو بكى بعد إهداره ركلة الجزاء، إلا أنه نجح في تعويض ذلك بتسجيله من ركلة جزاء، حيث فازت البرتغال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في ركلات الترجيح لتتأهل إلى ربع نهائي بطولة أوروبا.

وقال مينديز، خلال تصريحات صحفية: “كانت لحظة صعبة بالنسبة له. نحن جميعا هنا للمساعدة وكان يمر بلحظة سيئه. شعر الفريق بذلك”.

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وأضاف: “علينا مساعدة الجميع، نحن مجموعة متحدة للغاية وهذا ما منحنا أكبر قدر من القوة لدرجة أن كوستا قام بثلاث تصديات مذهله”.

وتابع: “إنها آخر بطولة يورو لكريستيانو رونالدو، وسنبذل كل ما في وسعنا لنقدم له هذه البطولة كهدية”.

ويواجه منتخب البرتغال، نظيره فرنسا، يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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