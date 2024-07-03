اخبار الرياضه

الزمالك يواصل نزيف النقاط بالدوري ويتعثر بالتعادل أمام فاركو

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي ، بهدف لمثله ، مواجهة الزمالك وفاركو ، التي أقيممت مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.
 


وسجل من علامة الجزاء أحمد السيد زيزو الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 28 ، قبل أن يتمكن شكري نجيب من معادلة النتيجة من علامة الجزاء أيضًا في الدقيقة 39.
بتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 38 في الترتيب التاسع ، بينما ارتفع رصيد فاركو للنقطة 26 في الترتيب الخامس عشر.

وضم تشكيل الزمالك في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد السيد وزياد كمال وسيد عبد الله "" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

بينما جاء تشكيل فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.
الدفاع: جيفرسون إينكادا- عمرو ناصر- ياسين السيد- أحمد عوض.
الوسط: محمود جهاد- محمود عماد- محمد عز.
الهجوم: جابر كامل- شكري نجيب- سيف تيري.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا