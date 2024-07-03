"غير سعيد".. جوميز يوضح أسباب تعادل الزمالك مع فاركو اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - أوضح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسباب تعادل الفارس الأبيض مع فاركو في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الـ29 من عمر دوري نايل.

وقال جوميز في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء اللقاء: "التعادل أمام فاركو ليس بسبب بدء المباراة بدون مهاجم ولكن النتيجة جاءت بسبب جماعي، فنحن نلعب بلاعبين لا يمتلكون دوافع حقيقة".

وأضاف " أرى أننا لا نستحق الفوز في مباراة اليوم، فالفريق لم يقدم ما كان يجب عليه تنفيذه وغير راضي عن أداء اللاعبين".

وواصل مدرب الزمالك : "فاركو فريق منظم للغاية والثلاثي الأمامي لهم قدموا مباراة كبيرة، علينا البحث عن دوافع لخلق حالة فنية أفضل للفريق،

واختتم حديثه قائلا :" الزمالك نادي كبير ويمتلك جماهير عظيمة علينا الظهور بشكل جيد حتى نهاية الموسم من أجل إسعادهم".