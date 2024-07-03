بعد التعادل مع فاركو.. جوميز يكشف أمنيته للزمالك خلال الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أمنيته للفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال جوميز في تصريحات للمؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب انتهاء مباراة فاركو اليوم : "أتمنى أن نحقق سلسلة من الانتصارات المتتالية، بشرط أن يمتلك اللاعبين دوافع حقيقة من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف :"تم تصعيد ظهير أيسر من قطاع الناشئين بجانب تجهيز محمد عاطف لهذا المركز، كما أعتمدنا سابقاً على مشاركة عمر وشحاتة الذين نجحوا في تقديم أداء جيد خلال مباريات صعبة للغاية".

وواصل مدرب الزمالك :"أريد منح فرصة كبيرة للاعبين الشباب خلال الفترة المقبلة، أي لاعب شاب سيظهر بشكل جيد ويمتلك دوافع أكبر سيتم الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة".

اختتم حديثه قائلا :" احترم نادي الزمالك، ولكنني أرغب في تحقيق الفوز في النهاية، ولكن الأصعب لي الآن أن يقوم جميع اللاعبين ببذل أقصى مجهود ممكن للفوز في كل المباريات المتبقية".