شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 3 – 7 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يتعادل مع فاركو 1-1 ويتجمد فى المركز التاسع بالدوري.

الزمالك يتعادل مع فاركو 1-1 ويتجمد فى المركز التاسع بالدوري

اكتفى فريق الزمالك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره فاركو بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

بيراميدز مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال افريقيا الموسم المقبل بسبب شكوى النجوم

بدأ مسئولو الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" التحقيق في الشكوى المقدمة من نادي النجوم اف سي قبل منح فريق بيراميدز الرخصة الخاصة بالمشاركة في البطولات الإفريقية، وهو ما قد يهدد مشاركة الفريق السماوى في بطولة دورى أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.

سيراميكا يفوز على الإسماعيلى 1-0 بدورى NiLE .. فيديو

حقق فريق سيراميكا الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE".

منتخب مصر فى التصنيف الأول قبل سحب قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025 غدا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الخميس، عن تصنيف منتخبات قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي سوف يستضيفها المغرب، خلال الفترة من21 ديسمبر 2025، حتى 18 يناير من عام 2026.

محاضرة بالفيديو وتقسيمة فى ختام تحضيرات الأهلي لمواجهة الداخلية غدا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الداخلية غدًا في الدوري الممتاز.

وزير الرياضة لليوم السابع: نستمر فى سياسة تمكين الشباب تنفيذا لتعليمات الرئيس السيسى

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتجديد الثقة به وزيرا للشباب والرياضة بالتشكيل الوزارى الجديد.

مودرن سبورت يفوز على بلدية المحلة بهدف إيبا بدورى NIlE .. فيديو

حقق مودرن سبورت الفوز على بلدية المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".