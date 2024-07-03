شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يقترب من العودة للأهلي وقيادة الجبهة اليسرى أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

يقترب عمر كمال، لاعب الأهلي، من العودة للمشاركة مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الأمامية وجاهزيته للمشاركة في مباراة الداخلية غدا، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن يعود عمر كمال للمشاركة في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي وإراحة كريم فؤاد الذي يشارك بصفة أساسية في قيادة الجبهة اليسرى منذ إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس، ولرغبة مارسيل كولر المدير الفني في إراحة فؤاد بسبب ضغط المباريات في الفترة الحالية.

واستقر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجارجي وبحث خوض تجربة وتحديد جديد خارج اسوار قلعة الجزيرة، لاسيما بعدما خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة، رغم إصابة التونس يعلي معلول الظهير الأيسر الأساسي، كون الدبيس هو بديل معلول داخل الأهلي.

ويعتمد مارسيل كولر على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويخرج كريم الدبيس من حساباته بشكل دائم، رغم اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية وتنفيذ التعليمات التي يطلبها منه المدير الفني، ولكن تكون نتيجته أن يستبعده من قائمة الفريق الأحمر التي تخوض المباريات الرسمية.

ويركز كريم الدبيس على تقديم مستوى قوي خلال مشاركته رفقة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 في شهر أغسطس المقبل، من أجل لفت أنظار أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع مواهب شابة، ويهرب من جحيم كولر، أو على الأقل يقوده تألقه لاهتمام أحد الأندية بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الأهلي.