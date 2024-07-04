تطور مفاجئ في أزمة كهربا وكولر بـ الاهلي

أثار قرار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استبعاد محمود كهربا من قائمة الفريق لمباراة الداخلية الجدل بشأن مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وواصل كولر استبعاد كهربا للمباراة الثالثة على التوالي، حيث يستعد الأحمر لمواجهة نظيره الداخلية في السابعة مساء اليوم، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا: 10 نجوم خارج مباراة الاهلي والداخلية بالدوري

ومن المقرر أن يخضع كهربا لجلسة تحقيق خلال الأيام المقبلة، واتخاذ قرار نهائي بشأن استمراره مع الفريق أو الرحيل في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة بعد الازمة التي افتعلها اللاعب مع كولر، وذلك بعد مغادرته مران المستبعدين في مباراة فاركو، وحديثه بشكل غير لائق مع مساعد كولر.

وكان كولر قد قرر تجميد اللاعب وإبعاده من قائمة مباريات الأهلي الفترة الأخيرة، لحين اتخاذ قرار من قبل إدارة النادي بشأنه.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة نظيره الداخلية مساء اليوم، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 51 نقطة، حصدها الفريق من 21 مباراة.