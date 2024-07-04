شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فى السابعة مساء اليوم الخميس، مواجهة مهمة تجمع بين الأهلى والداخلية على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين في بطولة دورى nile.

ما موقف الأهلى والداخلية في جدول دورى nile قبل مواجهة اليوم؟

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 51 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا، في المقابل يحتل الداخلية المركز الثامن عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا.

ماذا فعل الاهلى والداخلية في آخر ظهور بالدورى؟

فاز الأهلى على الطلائع برباعية دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى، فيما تعادل الداخلية مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

ما هي القيمة التسويقية للأهلى والداخلية؟

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.30 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للداخلية 3.68 مليون يورو.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلى والداخلية قبل مباراة اليوم؟

التقى فريق الأهلى والداخلية فى 19 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع( 16 لقاء بالدورى + 3 بكأس مصر)، حقق الأحمر 14 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت 3 مباريات بالتعادل، وسجل هجوم الأهلى 38 هدفا، بينما سجل هجوم الداخلية 11 هدفا.

ما هي نتيجة آخر مباراة جمعت الأهلى والداخلية ؟

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

ما هي غيابات الأهلى في مباراة اليوم أمام الداخلية؟

غيابات الأهلي عن مباراة الداخلية كل من حمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمود كهربا وكريم الدبيس ورضا سليم وكوكا ومتولي لأسباب فنية، وطاهر محمد وأكرم توفيق للإيقاف، وبيرسي تاو للإصابة.

من هو حكم مباراة الأهلى والداخلية الليلة؟

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الأهلى والداخلية للحكم مصطفى عثمان ويعاون كل من محمد عزازي ومحمد مجدي سليمان ويتواجد محمد العتباني حكما رابعا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ومحمود أبو الرجال.