شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى قبل انطلاق الجولة 30 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تقام، غداً السبت، 3 مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي المقاولون العرب مع مودرن سبورت، فيما يحل إنبي ضيفا على سموحة، وأخيرا يلعب زد مع البنك الأهلي، في مواجهات قوية ومثيرة في الجولات الختامية من عمر المسابقة المحلية.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري



بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة

الاهلى 54 نقطة من 22 مباراة

المصري 48 نقطة من 28 مباراة

مودرن سبورت 44 نقطة من 28 مباراة

صراع بيراميدز مع الأهلى والزمالك

يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الإيجيبشن ليج الأول فى تاريخه.



بيراميدز 65 نقطة من 26 مباراة فى المركز الاول

الأهلى 54 نقطة من 22 مباراة فى المركز الثانى

الزمالك 38 نقطة من 23 مباراة فى المركز التاسع وسيفقد ثلاث نقاط أخرى في نهاية الموسم بسبب عدم خوض مباراة القمة.