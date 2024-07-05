"متخطياً أحمد حسن".. رقم تاريخي لميسي بعد مشاركته أمام الإكوادور في كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية رفقة منتخب بلاده، بعد مشاركته في مباراة منتخب الأرجنتين أمام الإكوادور في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح ميسي بعد مشاركته في مباراة الأرجنتين أمام الإكوادور، في الوصول إلى المباراة الدولية رقم 185 رفقة منتخب راقصي التانجو، ليحتل المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين خوضواً للمباريات الدولية في تاريخ كرة القدم، متفوقاً على النجم المصري أحمد حسن صاحب 184 مباراة دولية.

ويأتي ميسي في المركز الرابع خلف كلاً من، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 211 مباراة دولية في المركز الأول، ويليه الكويتي بدر المطوع في المركز الثاني برصيد 196 مباراة، ويحتل المركز الثالث الماليزي تشوه شين آن برصيد 195 مباراة دولية.

وتمكن ميسي خلال 108 مباراة خاضهم مع المنتخب الأرجنتيني طوال تاريخه، من تسجيل 108 هدفاً.

وبدأ ميسي مسيرته الدولية رفقة المنتخب الأرجنتيني في 17 أغسطس 2005، خلال مباراة ودية جمعت بين منتخب بلاده الأرجنتين أمام المجر، في لقاء انتهى بهدفين مقابل هدف واحد لصالح منتخب المجر.

وكان المنتخب الأرجنتيني تمكن من الصعود إلى الدور نصف النهائي، من بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الفوز على منتخب الإكوادور، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

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