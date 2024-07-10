شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعين طاقم حكام إسبانياً بقيادة روخاس لمباراة الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز بعد غد الجمعة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري، بقيادة الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

وحقق بيراميدز 14 انتصارا تواليًا في الدوري المصري، فيما حقق الاهلى 12 انتصارا متتاليا فى الدوري المصري ليُعزز فرصه فى الحفاظ على لقبه كبطل للمسابقة لاسيما بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 57 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 54 هدف وتلقت شباكه 20 هدف.

فيما يحتل بيراميدز المركز الاول برصيد 68 نقطة من 27 مباراة حقق الفوز فى 21 لقاء وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مرة واحدة وسجل لاعبيه 49 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.

فاز الاهلى على الطلائع بهدفين دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز بيراميدز برباعية دون رد على الاتحاد السكندري فى الجولة الاخيرة للمسابقة.