طاقم حكام إسباني لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

ويدير لقاء الأهلي وبيراميدز الإسباني خافيير ألبيرولا روخاس، ويعاونه كلا من ألفريدو رودريجيز مورينو مساعد أول وخورخي بوينو ماتيو مساعد ثاني، فيكتور جارسيا فيردورا حكماً رابعاً، فيما يتولى تقنية الفار إيسيدرو دياز دي ميرا ويساعده ماتيو بوسكيتس فيرير.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة