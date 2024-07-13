موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على بيراميدز بنتيجة 3/2، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري العام المصري.



ومن المقرر أن يبدأ المارد الأحمر استعداداته القوية للمواجهة المقبلة أمام مودرن سبورت، والذي نجح في تحقيق الفةز بصعوبة على المقاولون العرب بالأمس الخميس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يلتقي الأهلي بنظيره مودرن سبورت الثلاثاء المقبل 16 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر والسعودية.

وكان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات قد حصل على جائزة رجل المباراة، وذلك خلال مواجهة بيراميدز.

وكانت مباراة الأهلي وبيراميدز، قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

واستطاع حسين الشحات التألق خلال مواجهة الأهلي وبيراميدز، بعدما صنع هدف للمهاجم وسام أبو علي، بينما حصل على ركلة جزاء، مما جعله يُساهم في فوز فريقه باللقاء.