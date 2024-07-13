الألومنيوم عن مباراة الأهلي: كرة القدم لا تعرف المستحيل

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث محمود عجور رئيس نادي الألومنيوم، عن موقف فريقه من مباراة الأهلي في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

أضاف عجور، خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج «ملعب الشمس» والمذاع على «قناة الشمس»، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه سيخوض مباراة الأهلي في مباراة كأس مصر بشكل طبيعي.

وتابع عجوز، نعمل على رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني قبل المواجهة المصيرية.

وواصل، أنهم يلعبون باسم فريق كبير له باع طويل وتاريخ مشرف في الدوري الممتاز وله قاعدة كبيرة من الجماهير في صعيد مصر.

فيما قال نميري عسـاوي نائب رئيس نادي الألومنيوم على أنه يجب على الجميع اللعب دون النظر لاسم المنافس مع ضرورة تقديم مباراة تليق باسم نادي الالومنيوم وان تلك المباراة فرصة للاعبين لتقديم أنفسهم مشيرا إلى أن الكرة لا تعرف المستحيل وأنهم أمام فرصة من ذهب لاثبات اتفسهم أمام الجميع.