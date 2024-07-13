«معندوش خبرات».. رئيس لجنة الحكام السابق يهاجم طاقم مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم رئيس لجنة الحكام السابق، وجيه أحمد، طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز، والتي انتهت بفوز المبارد الأحمر بثلاثية مقابل هدفين.

وقال وجيه أحمد خلال تصريحاته ببرنامج «ملعب الشمس»، والمذاع على «قناة الشمس»، مع الإعلامي عبدالناصر زيدان، إن الحكم الإسباني ليس لديه أي خبرات ولأول مره حكم دولي هذا الموسم.

وأضاف :"كل قراراته كانت سيئه للغاية، وأقل حكم مصري أفضل منه ".

وأضاف، مدافع بيراميدز لم يلمس مهاجم الأهلي، لكن حسين الشحات وضع قدمه، وكان لابد من تدخل الفار

حقق فريق الأهلي فوزا مثيرا على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة وحقق الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 57 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.