شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تكريم الرئيس للرياضيين شرف كبير وشكرا الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن توجيه الرئيس السيسى كلمة لأولاده الرياضيين وتكريمه لهم بالأوسمة اليوم، والكلمة الداعمة لبعثات مصر التى تستعد للاولمبياد شرف كبير قبل البطولة المهمة.

وقال وزير الرياضة، إن تكريم الرئيس ما هو إلا انعكاس لاهتمام الدولة المصرية بالرياضيين والشباب عامة، والتكريم قبل الأولمبياد حافز قوى ودافع معنوى لتحقيق المزيد من الإنجازات.

ووجه وزير الرياضة الشكر إلى الشركة المتحدة لما تبذله من جهد وتعاون لرعاية ودعم البطولات والأحداث الرياضية، ومنها مهرجان العلمين الجديدة.