شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي السابق: لفينا العالم ومشفناش زى العلمين دى بلدنا الجميلة ونفتخر بها والان مع تفاصيل الخبر

قال نجم النادي الأهلي السابق شريف عبد المنعم، إن البنية الأساسية والتحتية فى مدينة العلمين بتكتمل يوم عن بعد يوم، وانا لفيت العالم ومشفتش حاجة زى كدة، والناس من حقها تنبسط وتشوف بلدها الجميلة وهى كدة، ومصر بخير بفضل هذه الإنجازات".

وأضاف شريف عبد المنعم، خلال استضافته ببرنامج "المهرجان" المذاع على قناة dmc، من مدينة العلمين، مصر تمتلك تلت آثار العالم ونفتخر بمدين العلمين والناس مبهورة ببلدها، وأى أسرة تقدر تيجى هنا وتتمتع بكل حاجة، دى ملك كل المصريين".

ولفت شريف عبد المنعم إلى أننا نمتلك الطبيعة وكان ينقصنا القرار لنرى ما نحن أمامه فى العلمين الجديدة الآن، ومافيش حد رجع من العلمين وقال منبسطتش، مؤكدا أن المكان بينافس بقوة، ونحن مازلنا نقدم كل ده بإمكانيات للجميع وانا فخور ببلدى، مؤكدا أن الطرق أصبحت ممهدة ووفرت الكثير من الوقت

يأتى مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.

وشهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركة المتحدة، والتي حرصت على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ووفرت للجمهور في المنازل قناة U LIVe ليستطيع الجميع من متابعة ومشاهدة فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التليفزيون، حيث تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.