فاروق جعفر : الزمالك بحاجة إلى مدير فني جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك يعاني من عدم ثبات التشكيل في مباريات الدوري المصري، وهناك لاعبين لا تشارك في مركزها الأصلي مثل سيد نيمار، مشيرًا إلى أنه لا يجب الدفع بأكثر من ثلاث لاعبين صغار في التشكيلة الأساسية مع وجود عناصر الخبرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك يحتاج لجهاز فني جديد في الموسم المقبل، والمدرب كان يقف في الملعب مثل المشجع، ولابد أن يفكر مسئولو النادي جيدًا في هذا الأمر، وأرى أن الزمالك يسير في الطريق الخاطئ".

وأضاف: "من الممكن أن يكون جوميز مدير فني جيد ولكن ليس مع الزمالك، أنا زمالكاوي قلبا وقالبًا ولعبت داخل النادي ودربت الفريق، وأرى أن الأفضل الاستعانة بمدير فني جديد".