أبومسلم: مواجهة الأهلي ومودرن سبورت صعبة.. وإمام عاشور "تركيزه خارج الملعب"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد ابومسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الأهلي ضد مودرن سبورت صعبة للغاية، مؤكدا أنه يجب الدفع بـ أفشة اساسيا في المرحلة المقبلة.

وقال أبومسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "مودرن سبورت فريق جيد ويمتلك لاعبين مميزين، وطلعت يوسف قام بتطوير النواحي الدفاعية، ولابد أن يقوم الأهلي بحسم الفوز مبكرًا".

وأضاف: "كولر يقوم بعمل روتيشن كثير، لكن الأهلي يحتاج لمركز 10 بشكل أساسي من أجل زيادة الجانب الهجومي، وإمام عاشور يلعب كثيرًا على الأطراف، وفي لقاء بيراميدز بعد نزول أفشة لعمق الملعب سجل هدف من نصف فرصة".

وواصل: "الفترة المقبلة يحتاج الأهلي للفوز في كل المباريات، ويجب مشاركة أفشة بشكل أساسي حتى لو جلس إمام عاشور بديلا، وذلك لخلق نوع من المنافسة بين اللاعبين. لابد من وجود مركز 10 صريح، بالاضافة إلى أن إمام عاشور يجب أن يعلم جيدا أن هناك منافسة على مركزه خصوصا مع تراجع مستواه بشكل ملحوظ مؤخرا".

وزاد: "امام عاشور بدأ الموسم بشكل جيد، وتفكيره في الملعب اصبح قليل للغاية، لابد أن يشارك افشة بشكل أساسي مع الأهلي في المرحلة المقبلة وإمام أصبح لديه يقين بأنه سوف يشارك حتى لو مستواه متراجع".

وأكمل: "إمام عاشور يثق في أنه سوف يشارك بصفة أساسية وبدأ يركز في أمور بعيدة عن كرة القدم وبدأ يركز في نيولوك معين وقص الشعر بشكل مختلف.. كل لاعب لديه حرية شخصية لكن لا يجب أن تؤثر عليه في الملعب".

وأردف: "هناك أحاديث عن توقيع خالد بيبو عقوبة ضد إمام عاشور، ولابد أن يفصل إمام الملعب عن حياته الشخصية تماما، والأهلي منظومة كبيرة ولا يقف علي أي لاعب وهو حصل على دعم كبير وثقة من المسئولين".

واستطرد: "إمام عاشور لاعب مؤثر والأهلي رفض مشاركته في الاولمبياد لانه سيعتمد عليه بشكل أساسي، ولكن الفترة الأخيرة لاحظنا تراجع مستواه".

وأشار إلى أن طلعت يوسف سوف يلعب بشكل دفاعي بحت، والأهلي مطالب بحسم اللقاء مبكرا، وسعيد بعودة تاو وكهربا لقائمة الفريق لانهم من العناصر المؤثرة، ومؤخرا حسين الشحات كان له دور كبير ومن اهم مفاتيح اللعب هجوميا.