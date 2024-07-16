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الزمالك يواصل تدريباته غداً دون راحة استعدادا لبروكسي

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ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، استئناف التدريبات الجماعية غداً الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة بروكسي المقبلة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر. 

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ورفض البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة بعد خوض مباراة بلدية المحلة مساء اليوم الاثنين في مسابقة الممتاز.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بروكسي يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي في إطار دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.
و تعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما  اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 45 نقطة .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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