مارسيليا تحسم أمر انتقال أوباميانج إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي قد حسم أمره بشأن إمكانية انتقال لاعبه بيير إيميريك أوباميانج إلى الدوري السعودي.

وكانت قد أشارت بعض التقارير بارتباط اللاعب بيير أوباميانج بخطوة الرحيل عن صفوف مارسيليا والانضمام إلى الدوري السعودي، في وجود اهتمام نادي القادسية بالحصول على خدماته.

وقال الصحفي الشهير في الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن أولمبيك مارسيليا مستعد للسماح برحيل أوباميانج وانضمامه إلى القادسية.

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وتابع أن اللاعب الجابوني سيوقع عقدًا مع نادي القادسية حتى يونيو 2026.

واختتم أن نادي مارسيليا أجرى حاليًا مفاوضات مع القادسية بشأن الأمور المالية لصفقة أوباميانج وشروط السداد.

وكان قد انضم أوباميانج إلى مارسيليا قادمًا من تشيلسي الصيف الماضي، ويمتلك عقدًا ساريًا حتى 2026.

وكان قد أعلن نادي القادسية منذ عدة أيام ضم اللاعب ناتشو من ريال مدريد لمدة موسمين قادمين، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الإسباني.