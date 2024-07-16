شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمواجهة بروكسى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز ملف مباراة بلدية المحلة التى جمعت الفريقين أمس، فى المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى، والتى أقيمت باستاد القاهرة، ويبدأ الاستعداد للمواجهة المقبلة فى كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسى فى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر فى اللقاء الذى يقام بعد غدٍ، الخميس، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة مايو الماضى، إلا أنه تم تأجيلها.

ويواجه الزمالك نظيره بروكسى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وتلقى الزمالك خطابا رداً على خطابه للجبلاية الذي طلب فيه التأجيل واستعرض أسبابه والمتمثلة فى غياب اللاعبين المحترفين لانضمامهم لمنتخبات بلادهم، وهم الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، والأوغندي ترافيس موتيابا والفلسطيني ياسر حمد والبنيني سامسون.