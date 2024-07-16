الامارات | خورفكان يتعاقد مع المغربي أسامة نور الدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم النعاقد مع اللاعب المغربي أسامة نور الدين لتمثيله في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين قادماً من نادي شباب المحمدية المغربي.

وذكرت الشركة أنه سيتم قيد لاعب خط الوسط والارتكاز في فئة اللاعب المقيم إذ يبلغ عمره 23 سنة.

من جهة أخرى، يواصل فريق خورفكان معسكره الإعدادي الحالي في صربيا استعداداً لخوض منافسات دوري أدنوك للمحترفين.