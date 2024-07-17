شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل حملة الانتصارات المحلية بثنائية تاو وإمام عاشور فى مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

واصل فريق الأهلي سلسلة انتصاراته المحلية بعدما حقق فوزاً هاماً على مودرن سبورت بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز .

تقدم أرنولد أيبا لـ موردن سبورت في الدقيقة 26 وتعادل إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 45، قبل أن يُضيف بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 63 ويستمر في المركز الثاني بعدما لعب 25 مباراة، حقق الفوز فى 20 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 59 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 12 فوز وتعادل فى 11 مباراة وخسر 7 مواجهات وسجل 32 هدفا وتلقت شباكه 23.

وفاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين مع انطلاقها وألغى الحكم هدف سجله أفشة في الدقيقة الثامنة بعدما احتسب الحكم ضربة حرة مباشرة على وسام أبو علي مهاجم الأهلي قبل تسديد أفشة الكرة التي جاء منها الهدف الملغي.

بعد الهدف الملغي واصل الأهلي الضغط وسط تراجع من مودرن سبورت الذي اعتمد على الهجمة المرتدة، ونجح الأخير في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 من تسديدة قوية فشل محمد الشناوي في التصدي لها، وحاول الأهلي شن هجمات مُتتالية على مرمى مودرن لكن "اللسمة الأخيرة" حالت دون ترجمة السيطرة لأهداف، وسدد امام عاشور وأفشة أكثر من كرة وألغى الحكم هدف سجله محمد عبد المنعم في الدقيقة 42 للتسلل.

وازدادت المباراة إثارة في الدقائق الأخيرة من جانب الفريقين، ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 45 الذى أحسن التعامل مع كرة أفشة وسددها برأسه في الشباك، وحاول الفريقان التسجيل مرة ثانية لكن الشوط الأول ينتهي بالتعادل بهدف لمثله.

بدأ الشوط الثاني بهجوم من الأهلي، وتعرض حارس موردن لإصابة تلقى على إثرها العلاج وواصل المشاركة في المباراة، وحاول الفريقان التسجيل لكن القوة الهجومية اختفت في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني.

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تغييرين دُفعة واحدة بنزول رضا سليم وبيرسي تاو بدلاً من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر على التوالي.

من أول لمسة للثنائي رضا سليم وبيرسي تاو ينجح الأهلي في تسجيل هدف ثان، فقد لعب رضا سليم ضربة ركنية سجل منها تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62.

وزادت الندية في الملعب وشارك ديانج بدلاً من أفشة في الدقيقة 73، وانحصر اللعب وسط الملعب، وشارك كهربا بدلاً من وسام أبو علي وكريم نيدفيد بدلاً من إمام عاشور في الدقيقة 79.

حاول الأهلي تسجيل هدف ثالث في الدقائق الأخيرة، كما حاول مودرن تسجيل هدف التعادل، ونال أرنولد أيبا بطاقة صفراء ثانية بعد الخشونة مع بيرسي تاو ويُشهر له الحكم محمد عادل البطاقة الحمراء.

وأهدر كهربا فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي بعدما استغل هدف مدافع مودرن سبورت وراوغ حارس الأخير لكن كهربا سددها بعيداً عن الشباك، وواصل الفريقان اللعب الهجومي في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (1)



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (2)



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (3)



احتفال بيرسي تاو بالهدف التاني (4)



احتفال لاعيبة مودرن بصورة رفعت



الشوط التاني مباراة الاهلي ومودرن (1)



الشوط التاني مباراة الاهلي ومودرن (2)



بيرسي تاو وفرحة الهدف مع الجماهير



فرحة اكرم توفيق مع بيرسي تاو



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (1)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (2)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (3)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (4)



نيو لوك جديد لشعر امام عاشور (5)



نيولوك عاشور