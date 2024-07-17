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الفارو موراتا يؤكد إقترابه من ميلان الإيطالي

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد الدولي الإسباني الفارو إقترابه من الإنتقال بشكل رسمي لصفوف فريق إيه سي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال الفارو موراتا في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: “ انا في طريقم لإجراء الكشف الطبي، وبعد ذلك نعم سأنضم لصفوف فريق ميلان ”.

وأضاف: “ ودعت بالفعل زملائي بالفريق، سيميوني وإدارة أتلتيكو مدريد، لكن هذا الوقت الصحيح لخوض تجربة جديدة ”.

وأكمل موراتا: “ لقد إنهيت مسيرتي مع أتلتيكو مدريد وحققت بطولة كأس أمم اوروبا يورو 2024 وانا لاعب ضمن صفوف اتلتيكو ”.

وقاد الفارو موراتا المنتخب الإسباني لتحقيق لقب اليورو بعد الفوز على انجلترا في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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