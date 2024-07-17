مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية تنفذ مشروعات مهارية ببشاير الخير

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسةالدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية من خلال "ادارة الطلائع " عدد من الانشطه المتنوعه بمشروع بشاير الخير ضمن برنامج مشروع بشاير الخير

تضمنت نشاط فنى تشكيلى استفاد منه ما يقرب من ٢٠ طالبة من أبناء بشاير الخير وذلك بمدرسة" محمود حربى الإعدادية"

وفي تصريح خاص للدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة قالت اننا نولي اهتمام خاص لابناء بشاير الخير ونبذل اقصي جهد لشغل اوقات الفراغ بكل ماهو مفيد وتسعي مديريه الشباب والرياضة بالاسكندرية لتقديم كافه الانشطه في كافه المجالات لابناء هذا المشروع الذي يعد احد اهم انجازات الدوله المصريه

ويعد مشروع بشاير الخير هو الحل جذري للقضاء علي لمشكلة المناطق العشوائية التي انتشرت بشكل ملحوظ منذ 2011 في الأسكندرية، والتفكير في القضاء على تلك المناطق وليس محاولة تحسينها وتطويرها فقط.

هذا التفكير المطول تمثل في مشروع بشاير الخير، الذي يُعد عملية إنقاذ مدروسة بعناية؛ لحماية سكان المناطق العشوائية من خطر سقوط منازلهم ..