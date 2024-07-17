كأس مصر.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على مودرن سبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز النادي الأهلي على نظيره مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في المواجهات التي أقيمت اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 17 بالدوري الممتاز.

وقلب الأهلي تأخره بهدف إلى الفوز بفارق هدف (2-1) على مودرن سبورت.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الألومنيوم يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يوليو، ضمن مواجهات دور الـ16 من كأس مصر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل قناة "أون تايم سبورت" المباراة على الهواء مباشرة، حيث تملك حقوق بث كأس مصر.

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