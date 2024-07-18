قائمة الاهلي لمباراة الألمونيوم في كأس مصر

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي قائمة فريقه التي ستخوض مباراة الألومنيوم، المقرر لها غدًا ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره الألومنيوم مساء غدًا الجمعة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي، في إطار مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ‏مصر‎.‎

قائمة الأهلي لمباراة الألومنيوم

شهدت قائمة المارد الأحمر استبعاد كل من، استبعاد محمد الشناوي حارس المرمى، وإمام عاشور وعمرو السولية، بينما ضمت كل من محمد عبد الله وأحمد عابدين وكهربا.

منافس الزمالك في دور الـ16 بـ كأس مصر

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: كريم فؤاد – عمر كمال – محمد هاني – خالد عبد الفتاح – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمد عبد الله – أحمد عابدين.

الوسط: مروان عطية – ألبو ديانج – أكرم توفيق – كريم نيدفيد – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – رضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي – محمود كهربا.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الاهلي والألومنيوم مع فاركو في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.